В девяти муниципалитетах Приморья из-за лесных пожаров ввели особый режим реагирования

В девяти муниципалитетах Приморья из-за лесных пожаров ввели режим регионального уровня реагирования, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.
«Особый уровень реагирования решением губернатора с 1 марта введен в Хасанском, Октябрьском, Михайловском, Ханкайском, Пограничном, Шкотовском, Хорольском, Партизанском округах и Надеждинском районе. Это позволит мобилизовать дополнительные силы и средства для ликвидации возгораний», — отметили в ведомстве.
Информация прозвучала на совещании под руководством губернатора Приморья Олега Кожемяко, которое было посвящено борьбе с лесными пожарами. Глава региона еще раз подчеркнул, что пожары должны ликвидироваться максимум в течение суток. Он раскритиковал отдельных руководителей территорий за нерасторопность в ликвидации очагов огня.
«Никаких промедлений не может быть в этих вопросах. Задействовать всех: пожарные части, лесную охрану, самим главам муниципалитетов выезжать на тушение. Мы видим, что не везде это организовано. Во всех таких случаях будем отдельно разбираться, и ответственные понесут наказание», — обозначил Олег Кожемяко. Также губернатор подчеркнул, что по всем возгораниям обязательно должны быть установлены виновные.
С 1 марта в Приморье начался пожароопасный сезон. «Сухая» зима в этом году обострила ситуацию. 28 февраля сообщалось, что за сутки в крае произошло 10 лесных пожаров. 26 февраля речь шла о 17-ти.