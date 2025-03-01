В девяти муниципалитетах Приморья из-за лесных пожаров ввели особый режим реагирования

«Никаких промедлений не может быть в этих вопросах. Задействовать всех: пожарные части, лесную охрану, самим главам муниципалитетов выезжать на тушение. Мы видим, что не везде это организовано. Во всех таких случаях будем отдельно разбираться, и ответственные понесут наказание», — обозначил Олег Кожемяко. Также губернатор подчеркнул, что по всем возгораниям обязательно должны быть установлены виновные.