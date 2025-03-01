Астроном Еленин: встреча астероида 2024 YR4 с Луной может вызвать метеоритный дождь

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Возможное столкновение через несколько лет астероида 2024 YR4 с Луной может спровоцировать взрыв мощностью в 8 мегатонн, из-за которого на Земле выпадет дождь из обломков небесного тела. Об этом в интервью ТАСС сообщил астроном Леонид Еленин, научный сотрудник Института прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН.
По данным расчетов астрономов, астероид 2024 YR4 может сблизиться с Землей 22 декабря 2032 года. В начале февраля риски этого столкновения в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) оценивали на уровне 2,2%, позже эта цифра достигла 3,1%, на прошлой неделе ведомство скорректировало показатель до 0,28%. Европейское космическое агентство (ЕКА) 24 февраля также снизило оценку вероятности столкновения астероида YR4 с Землей до 0,002%. Ученые в качестве одной из версий допускают риск столкновения объекта с Луной. Точная орбита астероида станет известна только в 2028 году, предполагают исследователи.
«Действительно, сейчас рассматривается вероятность столкновения с Луной в районе 1%, но она тоже снижается. Столкновение с ней может быть опасно для Земли, потому что будет мощный взрыв, энерговыделение мощностью примерно в 8 мегатонн. У Луны нет атмосферы, низкая сила гравитации, поэтому все выброшенные обломки в конце концов могут выпасть и на нашу планету», — сказал ученый.
Говоря о колебаниях величины прогнозируемого риска столкновения с Землей, ученый указал на то, что эти расчеты корректируются в соответствии с новыми данными.
«Этот процесс не прекращается. Орбита в Солнечной системе — это не рельсы, проложенные когда-то один раз. Они постоянно меняются, и чем меньше тело и его масса, тем большее влияние на него оказывают планеты своей гравитацией», — добавил он.
Полный текст интервью будет опубликован в 16:00 мск 2 марта.