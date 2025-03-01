Астроном Еленин: встреча астероида 2024 YR4 с Луной может вызвать метеоритный дождь

По данным расчетов астрономов, астероид 2024 YR4 может сблизиться с Землей 22 декабря 2032 года. В начале февраля риски этого столкновения в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) оценивали на уровне 2,2%, позже эта цифра достигла 3,1%, на прошлой неделе ведомство скорректировало показатель до 0,28%. Европейское космическое агентство (ЕКА) 24 февраля также снизило оценку вероятности столкновения астероида YR4 с Землей до 0,002%. Ученые в качестве одной из версий допускают риск столкновения объекта с Луной. Точная орбита астероида станет известна только в 2028 году, предполагают исследователи.