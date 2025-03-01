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За грязный автобус — штраф: весной в Челябинске усилят контроль за чистотой общественного транспорта

В Челябинске усилят контроль за санитарным состоянием общественного транспорта.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинске проверили чистоту городского общественного транспорта. Организатором перевозок Челябинской области выявлены маршруты, на которых курсируют самые грязные автобусы. За нарушением санитарных норм перевозчикам, которые обслуживают маршруты, грозит штраф в размере 1000 рублей.

— Чаще всего штрафы за грязь получают перевозчики, обслуживающие автобусные маршруты № 3, 22а, 23, 30, 47, 51, 125", — рассказали в пресс-службе организации.

Организатор перевозок уточнил, что проверки регулярно проводятся и в плановом режиме, и по факту обращения граждан. В весенний период контроль за соблюдением чистоты в общественном транспорте усилится.