25 лет назад псковские десантники вступили в неравный бой с чеченскими боевиками

Боевики так близко, что слышны их голоса, подмоги нет, патроны кончаются — так 25 лет назад погибали, сражаясь, в чеченских горах десантники 76-ой Псковской гвардейской воздушно-десантной дивизии. Бой на высоте 776.0 — один из самых трагических эпизодов Второй чеченской войны. Правда ли боевики пытались подкупить десантников, почему им не пришли на помощь, и сколько на самом деле тел осталось на той высоте — в материале «Газеты.Ru».