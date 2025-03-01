В Башкирии осудят грабителя-рецидивиста

С июня по август 2024 года злоумышленник использовал отвертку для открытия окон и бесшумно входил в жилые помещения в таких населенных пунктах, как Бирск, Чишминский, Уфимский, Стерлитамакский, Калтасинский и Дюртюлинский районы. В результате его действий потерпевшие понесли убытки на общую сумму почти 530 тысяч рублей. Среди похищенного — ювелирные изделия, деньги, бытовая техника и инструменты.