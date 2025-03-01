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В Башкирии осудят грабителя-рецидивиста

В Башкирии грабитель-рецидивист обокрал жителей на 530 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Стерлитамакского района завершила расследование громкого дела, связанного с серией краж в Башкирии. Обвиняемым оказался 34-летний житель города Благовещенск, который, по версии следствия, на протяжении нескольких месяцев совершал дерзкие преступления, проникая в чужие дома.

С июня по август 2024 года злоумышленник использовал отвертку для открытия окон и бесшумно входил в жилые помещения в таких населенных пунктах, как Бирск, Чишминский, Уфимский, Стерлитамакский, Калтасинский и Дюртюлинский районы. В результате его действий потерпевшие понесли убытки на общую сумму почти 530 тысяч рублей. Среди похищенного — ювелирные изделия, деньги, бытовая техника и инструменты.

Преступная деятельность мужчины была пресечена во время его очередной попытки ограбления. На допросе он частично признал свою вину. Уголовное дело уже направлено в Стерлитамакский городской суд, где будет рассмотрено по существу.

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