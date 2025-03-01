Эксперт Фролов: развитие систем 6G будет невозможно без ИИ

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Технологии искусственного интеллекта (ИИ) станут неотъемлемой частью развития инфраструктуры сетей 6G в следующем десятилетии из-за высокой скорости передачи данных и плотности подключаемых устройств, считает эксперт Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) «Технологии беспроводной связи и интернета вещей» на базе «Сколтеха» Алексей Фролов.
«6G и высокораспределенный встраиваемый ИИ станут неразделимыми технологиями, дополняющими и усиливающими друг друга. В 2030-х годах почти любое устройство с аккумулятором будет подключено к сети 6G и будет нести в себе элементы искусственного интеллекта. ИИ переместится из централизованных облаков в граничные (edge) вычислительные ресурсы, которые включены в каждое оконечное устройство сети», — уточнил Фролов.
Высокораспределенный ИИ займется решением задач обучения и прогнозирования в рамках моделей, встроенных в подключаемые к сети устройства.
Сейчас развитие 6G находится на стадии поисковых исследований, серийные образцы оборудования должны появиться на рубеже 2030-х годов. Эксперт считает, что именно сети 6-го поколения войдет в основу единой мировой инфраструктуры передачи данных, к которой будут подключены практически все электронные устройства.
«Шестое поколение связи можно будет описать так: пиковая скорость передачи данных до 1 Тбит/с, задержка в приложениях пользователя будет в 40 раз меньше, чем в 5G. Также в сравнении с предыдущим поколением плотность подключения на 1 кв. км будет в 10 раз больше», — добавил он.
Задачи для ученых.
Представитель «Сколтеха» указал на то, что для внедрения технологий 6G понадобится переход к более высоким частотам, который позволит использовать компактные антенные решетки с большим числом антенн (256 и более), что значительно увеличит эффективность такого оборудования.
«Ключевая задача при разработке систем 6G — уменьшение энергопотребления устройств. При передаче информации со скоростью 1 Тбит/с невозможно использовать существующие алгоритмы детектирования и декодирования сигнала, это приведет к тому, что устройства (например, мобильные телефоны) будут перегреваться. Поэтому на первый план выходит разработка энергоэффективных алгоритмов», — заключил он.