Эксперт Фролов: развитие систем 6G будет невозможно без ИИ

«Шестое поколение связи можно будет описать так: пиковая скорость передачи данных до 1 Тбит/с, задержка в приложениях пользователя будет в 40 раз меньше, чем в 5G. Также в сравнении с предыдущим поколением плотность подключения на 1 кв. км будет в 10 раз больше», — добавил он.