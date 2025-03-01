В Башкирии изменился порядок предоставления отгулов.

Напомним, ранее в статье 153 говорилось, что сотрудник, вышедший на работу в выходной или праздничный день, вместо двойной оплаты мог взять отгул. При этом не был регламентирован механизм его использования и порядок компенсации за неиспользованные отгулы при увольнении сотрудника. В новой редакции этот пробел устранен. Установлено, что отгул должен быть использован в течение года, его можно присоединить к отпуску. При увольнении сотрудника он получит компенсацию за неиспользованные выходные. Она рассчитывается как разница между полагающейся двойной оплатой и фактически выплаченными средствами (как за обычный рабочий день).