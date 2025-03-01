Мингорисполком сказал, где в Минске в 2025 году откроют новые школы и детсады

Также под Минском в 2025 году откроют и иные объекты социального назначения. В частности, в Острошицком городке в третьем квартале 2025 года будет открыт дополнительный корпус Психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов № 1. Его вместимость — 100 мест.