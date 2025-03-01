Мингорисполком сказал, где в Минске в 2025 году откроют новые школы и детсады

В Мингорисполкоме рассказали о ближайших планах по открытию в белорусской столице новых объектов социального назначения. В УКС Мингорисполкома, как пишет БелТА, отметили, что одним из крупнейших объектов станет школа в жилом районе «Минск-Мир». Плановая мощность объекта — 1056 мест. Введение школы в эксплуатацию намечено на август 2025 года.
Помимо этого, в городе-спутнике Минска Смолевичах в 2026 году также запланировано открытые новой средней школы. В 2025 году, во втором квартале, завершится строительство нового современного детского сада в поселке Восточный.
Также под Минском в 2025 году откроют и иные объекты социального назначения. В частности, в Острошицком городке в третьем квартале 2025 года будет открыт дополнительный корпус Психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов № 1. Его вместимость — 100 мест.
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