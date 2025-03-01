Омск готовится принять форум «ПРОФ-IT.2025»

Форум является одним из ключевых событий в сфере информационных технологий для государственного управления. В настоящее время идет формирование деловой программы, определяются партнеры и компании, которые представят IT-решения для госсектора, а также готовится гостиничный фонд для размещения участников. Регистрация на «ПРОФ-IT.2025» стартует в мае.