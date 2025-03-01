Омск готовится принять форум «ПРОФ-IT.2025»

XIII Всероссийский форум «ПРОФ-IT.2025» пройдет в Омске с 13 по 15 октября. Подготовка к мероприятию уже началась, сообщает оргкомитет.
Форум является одним из ключевых событий в сфере информационных технологий для государственного управления. В настоящее время идет формирование деловой программы, определяются партнеры и компании, которые представят IT-решения для госсектора, а также готовится гостиничный фонд для размещения участников. Регистрация на «ПРОФ-IT.2025» стартует в мае.
В этом году право проведения форума получила Омская область, и подготовка ведется в тесном взаимодействии с региональным правительством. «ПРОФ-IT» ежегодно собирает руководителей органов власти и организаций, отвечающих за цифровую трансформацию в стране. Организатором форума с 2013 года выступает Экспертный центр электронного государства.
Ранее форум проходил в Белгороде, Тюмени, Сочи, Ярославле и других городах. В числе его постоянных партнеров — Минцифры, Минздрав, Минэкономразвития, Минкультуры, Минтруд, Минспорт и другие федеральные ведомства. В Омске на «ПРОФ-IT.2025» ожидается участие сотен специалистов, которые обсудят новые тенденции цифровизации госуправления и представят актуальные технологии.