Самой высокооплачиваемой специальностью в Пермском крае стал фасадчик

Согласно данным популярного сервиса бесплатных объявлений, по итогам зимнего сезона самой высокооплачиваемой рабочей специальностью в Пермском крае стал фасадчик.
Средняя заработная плата этих специалистов значительно возросла: работодатели готовы платить им 146,2 тыс. рублей в месяц. Связано это с увеличением спроса на качественные услуги по утеплению и отделке зданий.
Эксперты подчеркивают, что высокая оплата труда фасадчиков объясняется не только растущим спросом, но и необходимыми навыками и квалификацией, которые должны иметь специалисты для выполнения данного типа работ на высоком уровне.
На втором месте в рейтинге высокооплачиваемых рабочих специальностей расположились арматурщики со средней зарплатой 114,4 тыс. рублей в месяц, а третье место заняли монтажники с зарплатными предложениями в 102,3 тыс. рублей.