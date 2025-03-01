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Рейд в Приморье: госавтоинспекторы снимают тонировку

Рейд по выявлению нарушителей ПДД провели госавтоинспекторы в Артеме, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

На этот раз рейдовое мероприятие было посвящено тонированным передним боковым и лобовому стеклу автомобилей. Коэффициент светопропускания измеряли специальными приборами.

В ходе рейда полицейскими выявлено 20 правонарушителей. Административные протоколы составлены, штраф за такое нарушение составит пятьсот рублей. Но есть нюанс: за повторное невыполнение требования об устранении тонировки водитель может быть привлечен как за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. А это уже подразумевает гораздо более серьезное наказание.

В госавтоинспекции напомнили, что на передних боковых и лобовом стекле автомобилей запрещены не только тонирующие пленки, но и сетки и шторки как предметы, ограничивающие водителю обзор.

ГИБДД