Рейд в Приморье: госавтоинспекторы снимают тонировку

На этот раз рейдовое мероприятие было посвящено тонированным передним боковым и лобовому стеклу автомобилей. Коэффициент светопропускания измеряли специальными приборами.
В ходе рейда полицейскими выявлено 20 правонарушителей. Административные протоколы составлены, штраф за такое нарушение составит пятьсот рублей. Но есть нюанс: за повторное невыполнение требования об устранении тонировки водитель может быть привлечен как за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. А это уже подразумевает гораздо более серьезное наказание.
В госавтоинспекции напомнили, что на передних боковых и лобовом стекле автомобилей запрещены не только тонирующие пленки, но и сетки и шторки как предметы, ограничивающие водителю обзор.