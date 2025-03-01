Рейд в Приморье: госавтоинспекторы снимают тонировку

В ходе рейда полицейскими выявлено 20 правонарушителей. Административные протоколы составлены, штраф за такое нарушение составит пятьсот рублей. Но есть нюанс: за повторное невыполнение требования об устранении тонировки водитель может быть привлечен как за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. А это уже подразумевает гораздо более серьезное наказание.