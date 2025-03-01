На праздничной неделе в феврале пермяки реже бывали в ТЦ

Руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев отметил, что предпраздничная неделя перед Днем защитника Отечества традиционно является высоким периодом посещаемости торговых центров. Снижение количества посетителей ТЦ связано с разной продолжительностью выходных, считает эксперт. Например, в 2024 году в праздничные выходные в стране отдыхали три дня подряд (23 февраля в пятницу было выходным), а в этом году 23 февраля пришлось на воскресенье, а дополнительный выходной постановлением правительства перенесли на 8 мая (четверг). «На посещаемость объектов офлайн-ритейла и торговых центров в значительной степени влияет удобство их посещения. Это проявляется не только в аспектах транспортной доступности, но и в подходящем периоде для посещения ТЦ», — подчеркнул Михаил Васильев.