Новосибирские рестораторы высказались о подорожании итальянских макарон

28 февраля стало известно о возможном подорожании продукции итальянской компании Barilla на 15−30%. По информации издания «Коммерсант», российские ритейлеры получили уведомление от «Барилла Рус» о повышении цен на 26 наименований с 1 марта. Продукция этого бренда широко представлена в новосибирских магазинах и активно используется в ресторанах. BFM-Новосибирск обратился к представителям ресторанного бизнеса Новосибирска за комментариями.