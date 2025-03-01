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Новосибирские рестораторы высказались о подорожании итальянских макарон

Зарубежная компания, продукция которой популярна в России, планирует увеличить цены на 30%.

Источник: Сиб.фм

28 февраля стало известно о возможном подорожании продукции итальянской компании Barilla на 15−30%. По информации издания «Коммерсант», российские ритейлеры получили уведомление от «Барилла Рус» о повышении цен на 26 наименований с 1 марта. Продукция этого бренда широко представлена в новосибирских магазинах и активно используется в ресторанах. BFM-Новосибирск обратился к представителям ресторанного бизнеса Новосибирска за комментариями.

Итальянская кухня занимает важное место в меню многих новосибирских заведений, от кафе быстрого питания до ресторанов премиум-класса. Еще несколько лет назад большинство из них закупали готовые макаронные изделия, преимущественно импортного производства. Однако ситуация изменилась после 2022 года.

«Я думаю, что грядущее повышение цен на импортные макароны в большей степени затронет розничных потребителей, которые покупают продукты для личного пользования, — отметила в беседе с BFM-Новосибирск Галина Ильина, председатель правления Федерации рестораторов и отельеров Сибири. — В ресторанном бизнесе ситуация иная. Многие заведения перешли на изготовление собственной пасты. Подобную стратегию выбрали не менее 50% ресторанов, специализирующихся на итальянской кухне».

Ранее Сиб.фм сообщал, что бармен из Новосибирска потерял ногу на СВО, куда поехал ради лечения 5-летней дочери.