С 1 марта приморцы будут регистрировать авто по новым правилам

Также с 1 марта начали действовать новые основания для осмотра транспортного средства инспектором Госавтоинспекции. Это возобновление госучета, оформление паспорта не состоящего на учете авто, а также оформление паспорта или свидетельства о регистрации взамен регистрационных документов, выданных до 1993 года. Кроме того, организациям, занимающимся торговлей автомобилями, разрешат снимать их с учета.