С 1 марта приморцы будут регистрировать авто по новым правилам

С 1 марта 2025 года жители Приморского края будут регистрировать свои авто по новым правилам. Об этом пишет «КП — Дальний Восток» со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.
Теперь поставить на учет автомобиль можно будет без полиса ОСАГО. А угнанное или похищенное авто можно будет снять с учета.
Регистрировать находящуюся в розыске машину нельзя.
Из-за неуплаты утилизационного сбора в регистрации автомобиля будут отказывать. Снять авто с учета можно будет через Госуслуги.
Также с 1 марта начали действовать новые основания для осмотра транспортного средства инспектором Госавтоинспекции. Это возобновление госучета, оформление паспорта не состоящего на учете авто, а также оформление паспорта или свидетельства о регистрации взамен регистрационных документов, выданных до 1993 года. Кроме того, организациям, занимающимся торговлей автомобилями, разрешат снимать их с учета.
Основанием для снятия с учета машины станет ее гибель или уничтожение. Заявление о снятии ее с учета должен будет подать владелец или организация, занимающаяся утилизацией.