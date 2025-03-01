Избитого школьника из Семея научат боксу

Школьник понаблюдал тренировки боксеров. Он сказал, что давно хотел попробовать себя в этом виде спорта. Он сможет заниматься боксом бесплатно под руководством опытных тренеров. Уже в этот день он попробовал нанести первый удар по боксерской груше, а в завершение получил свою первую спортивную форму «Динамо».