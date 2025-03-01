Избитого школьника из Семея научат боксу

В полиции сообщили, что факт хулиганства в отношении 11-летнего мальчика из Семея не оставил равнодушными казахстанцев, которые оказывают поддержку школьнику. Спортивное общество «Динамо» МВД взяло над ним свое шефство. Они хотят помочь ему через спорт обрести уверенность в себе. Экскурсию для мальчика по спортивному комплексу провел председатель общества — начальник департамента полиции области Абай Бекторе Султан.
«Мы хотим, чтобы он почувствовал, что он не один. Спорт объединяет, воспитывает характер, учит преодолевать трудности. А главное — он создает семью, которая поддержит в любой момент», — отметил начальник ДП.
Школьник понаблюдал тренировки боксеров. Он сказал, что давно хотел попробовать себя в этом виде спорта. Он сможет заниматься боксом бесплатно под руководством опытных тренеров. Уже в этот день он попробовал нанести первый удар по боксерской груше, а в завершение получил свою первую спортивную форму «Динамо».
В МВД отметили, что если мальчик проявит себя, он вступит в ряды юных стражей порядка полицейских классов «Жас Динамо». Ранее семье избитого в Семее школьника собрали 24 миллиона тенге.
24 февраля в соцсетях распространилось видео, на котором группа школьников демонстрирует жестокость по отношению к мальчику, которого унижали и избивали. Все действия снимались подростками на камеру.
25 февраля стало известно, что в отношении несовершеннолетних начато досудебное расследование. По результатам рассмотрения инцидента спецкомиссией было принято решение о направлении всех участников драки в специализированную школу для детей с девиантным поведением с целью коррекции и работы с психологами в условиях временной изоляции.
Комиссия также рекомендовала лишить родительских прав родителей троих школьников. Все материалы переданы в суд, где будет принято окончательное решение. Руководители нескольких образовательных учреждений привлекли к дисциплинарной ответственности, директора школы уволили.