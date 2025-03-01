Пермские фигуристы завоевали серебро в финале Гран-при среди юниоров

Пермские фигуристы Таисия Щербинина и Артём Петров завоевали серебряные медали в парном катании в финале юниорской серии Гран-при России в Калуге.
На заключительном турнире сезона ученики тренерского штаба Павла Слюсаренко повторили свой «серебряный» успех — на недавнем первенстве России в Саранске они тоже были вторыми. И вновь обновили «сизн бест», получив за две программы 192,15 балла.
После короткого проката Таисия и Артём лидировали. Однако в произвольном для реальной борьбы за золото им не хватило сложности контента. Кроме того, в прыжковой комбинации партнёр сделал «бабочку», прыгнув вместо двойного акселя одинарный. Но в целом выступление пермяков оставило впечатление лёгкости и красоты.
«Программа у ребят классная, катают они её здорово. Молодцы! В очень красивую и очень стильную пару превращаются эти фигуристы», — отметил комментатор Александр Гришин.
Золото в Калуге, как и на первенстве России, завоевали воспитанники тренерского штаба Этери Тутберидзе Полина Шешелева — Егор Карнаухов (197,77 балла). Бронзовые медали у петербуржцев Софии Дианы Касинс — Александра Брегея из СК ФК Тамары Москвиной (190,72 балла).
У участвовавших в финале Гран-при ещё двух пермских пар Киры Доможировой — Ильи Вегеры и Майи Шегай — Андрея Шадеркова соответственно четвёртое и восьмое места из 8 пар.