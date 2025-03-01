Пермские фигуристы завоевали серебро в финале Гран-при среди юниоров

После короткого проката Таисия и Артём лидировали. Однако в произвольном для реальной борьбы за золото им не хватило сложности контента. Кроме того, в прыжковой комбинации партнёр сделал «бабочку», прыгнув вместо двойного акселя одинарный. Но в целом выступление пермяков оставило впечатление лёгкости и красоты.