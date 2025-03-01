Ограничения на продажу алкоголя в жилых домах ввели в Хабаровском крае

С 1 марта в Хабаровском крае вступают в силу новые правила, ограничивающие продажу алкогольной продукции в заведениях общественного питания, расположенных в многоквартирных домах. Закон направлен на борьбу с нелегальными «наливайками» и обеспечение комфорта жителей, страдающих от шума в ночное время. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Согласно новым правилам, продажа алкоголя с 23:00 до 10:00 будет запрещена, если заведение продает только пиво и слабоалкогольные напитки без лицензии или объект используется одновременно для торговли и общественного питания и имеет один вход.
Кроме того, законодатели уточнили запрет на продажу алкоголя в торговых точках с входом со стороны двора жилого дома. Теперь такая продажа разрешена только при наличии входа со стороны улицы.
«Данный закон устанавливает возможность реализации алкоголя только в определённые часы и при соблюдении ряда условий. Эти ограничения направлены на защиту интересов жителей многоэтажек», — пояснила заместитель начальника регионального госконтроля Инна Лаврук.
Новые меры призваны снизить количество нарушений, связанных с продажей алкоголя, и улучшить качество жизни жителей многоквартирных домов.