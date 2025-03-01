Ограничения на продажу алкоголя в жилых домах ввели в Хабаровском крае

С 1 марта в Хабаровском крае вступают в силу новые правила, ограничивающие продажу алкогольной продукции в заведениях общественного питания, расположенных в многоквартирных домах. Закон направлен на борьбу с нелегальными «наливайками» и обеспечение комфорта жителей, страдающих от шума в ночное время. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.