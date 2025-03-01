Тепло отключат в некоторых домах Иркутска 3 марта

В связи с ремонтом основное отключение отопления пройдёт в Октябрьском районе города. Тепла не будет в домах, расположенных по улицам Байкальская, 160, 162, 164 и 165, Рабочая, 9, 15, 17 и 19, Сухэ-Батора, с 1 по 3 и 2а, Пролетарская, 1 и 2, Польских Повстанцев, 1, 3, 10, 14, 16 и 18, Нижняя Набережная, 2, 4, 6 и 8. По этим адресам отопление отключат с 09:00 до 15:00.