Тепло отключат в некоторых домах Иркутска 3 марта

В некоторых домах Свердловского, Октябрьского и Правобережного районов Иркутска 3 марта отключат отопление. Это связано с ремонтными работами. Об этом в Telegram-канале сообщил оператор тепловых сетей Иркутска.
«Специалисты проведут ремонт тепловой сети по улицам Пролетарская, 1, Байкальская, 166, Рабочего Штаба, 99 и в микрорайоне Юбилейный, 119», — рассказал оператор.
В связи с ремонтом основное отключение отопления пройдёт в Октябрьском районе города. Тепла не будет в домах, расположенных по улицам Байкальская, 160, 162, 164 и 165, Рабочая, 9, 15, 17 и 19, Сухэ-Батора, с 1 по 3 и 2а, Пролетарская, 1 и 2, Польских Повстанцев, 1, 3, 10, 14, 16 и 18, Нижняя Набережная, 2, 4, 6 и 8. По этим адресам отопление отключат с 09:00 до 15:00.
Также с 10:00 до 16:00 тепла не будет на улицах Рабочего Штаба, 99, а с 09:00 до 15:00 — в микрорайоне Юбилейный, 119.
Специалисты приносят извинения и просят жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам.