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В Челябинске увеличили количество автобусов из Сосновки на Северо-Запад

Кроме того, на маршруте 51 «Молодогвардейцев — Сосновка» сменился перевозчик.

Источник: РИА "Новости"

С сегодняшнего дня, 1 марта, к обслуживанию автобусного маршрута 51 «Молодогвардейцев — Сосновка» приступит ООО «Копейское маршрутное такси».

Количество автобусов увеличится с 9 до 12, что позволит сократить интервал в часы пик до 15 минут. Подробное расписание размешено на сайте gortrans74.ru.

Как сообщает Организатор перевозок Челябинской области, большинство требований к подвижному составу остаются прежними: на маршрут выйдут низкопольные автобусы большого класса с валидаторами и кондиционерами. На линии будут работать машины не старше 2017 года выпуска.

Для вопросов по работе транспорта указан телефон диспетчера ООО «Копейское маршрутное такси»: +7 908 085 77 77.