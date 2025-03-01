Гендиректор «Авангарда» сравнил хоккей с футболом

Генеральный директор ХК «Авангард» Герман Чистяков сравнил хоккей с футболом и рассказал о своем погружении в новый вид спорта. По его словам, адаптация в Омске напомнила сюжет популярного сериала «Тед Лассо», где главный герой неожиданно для себя оказывается в новой спортивной среде.
Чистяков отметил, что хоккей требует совершенно иного подхода, чем футбол, в котором он работал много лет. Среди ключевых различий он выделил климатические условия, технологическую сложность экипировки, уровень мужественности игроков и динамику игры. Например, если в футболе мороз воспринимается как серьезное испытание, то в хоккее минусовая температура — норма. Также он подчеркнул, что хоккеисты обладают невероятной стойкостью: жесткие столкновения и риски для здоровья — часть их повседневной работы.
«Невозможно спорить: хоккеисты мужественнее футболистов, они невероятно стойкие. В хоккее не просто столкновения, а жесткие моменты, когда игроки реально рискуют здоровьем ради победы», — отметил Чистяков.
Он также привел пример финальной серии Кубка Стэнли-2018, когда шайба попала Александру Овечкину в челюсть, но тот лишь поморщился и проверил, на месте ли зубы. Этот момент помог Чистякову понять, почему в раздевочных зонах хоккейных арен так важен кабинет стоматолога.
Еще одно важное отличие — динамика игры. По его словам, в хоккее события могут поменяться за секунды: мгновенные контратаки, камбэки и тактические приемы делают спорт максимально интенсивным.
«Ход матча может поменяться несколько раз за три периода, камбэки очень распространены, и нужно уметь не раскисать даже на 10 секунд», — добавил гендиректор «Авангарда».
Подводя итог, Чистяков процитировал главного героя «Теда Лассо»: «Чем усерднее ты работаешь, тем удачливее становишься». Он признался, что хоккей для него уже стал не просто работой, а настоящей любовью.