Гендиректор «Авангарда» сравнил хоккей с футболом

Чистяков отметил, что хоккей требует совершенно иного подхода, чем футбол, в котором он работал много лет. Среди ключевых различий он выделил климатические условия, технологическую сложность экипировки, уровень мужественности игроков и динамику игры. Например, если в футболе мороз воспринимается как серьезное испытание, то в хоккее минусовая температура — норма. Также он подчеркнул, что хоккеисты обладают невероятной стойкостью: жесткие столкновения и риски для здоровья — часть их повседневной работы.