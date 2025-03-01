В Казахстане началось мартовское ЕНТ

«При подаче заявлений абитуриенты самостоятельно выбирали дату, время и пункт проведения тестирования. В первый день ЕНТ сдают 775 человек по всей стране. Самой популярной комбинацией профильных предметов стала “Биология-Химия” — 17,5%. Это будущие медики, учителя и специалисты сельского хозяйства. Далее следуют комбинации “Математика-Физика” — 17,1% и “Математика-Информатика” — 10,5%, представляющие будущих инженеров и IT-специалистов. Количество предметов на ЕНТ остается прежним: три обязательных и два на выбор. Количество заданий — 120, в том числе 20 по “Истории Казахстана”, 10 по “Грамотности чтения”, 10 по “Математической грамотности” и по 40 по двум профильным предметам. Максимальное количество баллов — 140», — говорится в сообщении.