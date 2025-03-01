В Казахстане началось мартовское ЕНТ

1 марта в стране началось мартовское ЕНТ, которое продлится до 6 апреля, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в Министерстве науки и высшего образования РК, около 163 тысяч человек подали заявления на участие в ЕНТ. Из них 76% выбрали казахский язык тестирования, 23,9% — русский и 162 человека — английский.
«При подаче заявлений абитуриенты самостоятельно выбирали дату, время и пункт проведения тестирования. В первый день ЕНТ сдают 775 человек по всей стране. Самой популярной комбинацией профильных предметов стала “Биология-Химия” — 17,5%. Это будущие медики, учителя и специалисты сельского хозяйства. Далее следуют комбинации “Математика-Физика” — 17,1% и “Математика-Информатика” — 10,5%, представляющие будущих инженеров и IT-специалистов. Количество предметов на ЕНТ остается прежним: три обязательных и два на выбор. Количество заданий — 120, в том числе 20 по “Истории Казахстана”, 10 по “Грамотности чтения”, 10 по “Математической грамотности” и по 40 по двум профильным предметам. Максимальное количество баллов — 140», — говорится в сообщении.
Время тестирования — четыре часа (240 минут). Для детей с особыми образовательными потребностями предусмотрено дополнительное время — 40 минут.
Напомним, в мартовском ЕНТ участвуют абитуриенты, зачисленные в вуз по очной форме обучения на платной основе условно, выпускники школ прошлых лет и колледжей, лица казахской национальности, не являющихся гражданами РК, а также обучающиеся выпускных классов школ для зачисления в вуз на платной основе по желанию.