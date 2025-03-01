В субботу в Ростове и области синоптики обещают потепление до 0 градусов

— В Ростове-на-Дону будет облачно с прояснениями без существенных осадков. На дорогах остается гололедица. Восточный и северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 5 — 10 метров в секунду. После ночной температуры до −14 в донской столице и до −24 градусов в крайних северных районах области, днем в Ростове ожидается от −2 до −4, а в регионе от −2 до −7, по югу столбики термометров поднимутся до 0, — пояснили ростовские синоптики.