В субботу в Ростове и области синоптики обещают потепление до 0 градусов

В субботу, 1 марта, в донском регионе ожидаются существенные перепады температуры. Об этом предупреждают синоптики Ростовского гидрометцентра.
— В Ростове-на-Дону будет облачно с прояснениями без существенных осадков. На дорогах остается гололедица. Восточный и северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 5 — 10 метров в секунду. После ночной температуры до −14 в донской столице и до −24 градусов в крайних северных районах области, днем в Ростове ожидается от −2 до −4, а в регионе от −2 до −7, по югу столбики термометров поднимутся до 0, — пояснили ростовские синоптики.
К ночи опять подморозит. Будет облачно с прояснениями и без существенных осадков, в регионе ночью местами осядет туман, а на дорогах останется гололедица. В Ростове ожидается температура на уровне от −11 до −13 градусов, а по области от −8 до −13, при прояснениях — до −19.