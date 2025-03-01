«Потеряли надежду на спасение»: обессиленных женщин нашли на «Красноярских Столбах»

Как рассказали в КГКУ «Спасатель», во время патрулирования территории нацпарка сотрудники службы услышали крики о помощи в районе Китайской стенки. Выяснилось, что группа туристок из Сосновоборска заблудилась на курумнике — это скопление каменных глыб, покрытых снегом. Ни у одной женщины не было специальной походной обуви.