«Потеряли надежду на спасение»: обессиленных женщин нашли на «Красноярских Столбах»

Их обнаружили спасатели дежурной смены.
Как рассказали в КГКУ «Спасатель», во время патрулирования территории нацпарка сотрудники службы услышали крики о помощи в районе Китайской стенки. Выяснилось, что группа туристок из Сосновоборска заблудилась на курумнике — это скопление каменных глыб, покрытых снегом. Ни у одной женщины не было специальной походной обуви.
Туристки выбились из сил и уже не надеялись выбраться самостоятельно. Сотовая связь не ловила, поэтому они не могли позвонить и попросить о помощи.
Спасатели около полукилометра вели женщин под руки до восточного входа, используя для безопасности гимнастическую страховку.
В службе любителям активного отдыха напомнили, что для посещения «Красноярских Столбов» необходимо выбирать соответствующую выходу на природу обувь и одежду. Также там порекомендовали внимательно смотреть под ноги, чтобы не запнуться о выступающие из земли корни деревьев, и не пытаться покорить скалы без соответствующего снаряжения.
Спасатели дежурят на Центральном и Восточном входах каждый день. При возникновении несчастных случаев можно обратиться за помощью к ним.