Сергей Моисеенко переизбран председателем Федерации омских профсоюзов

Сергей Моисеенко вновь избран председателем Федерации омских профсоюзов. Его кандидатура была единогласно поддержана на X отчетно-выборной конференции Федерации, которая состоялась 28 февраля.
В ходе конференции Сергей Моисеенко представил отчет о проделанной работе Федерации за последние пять лет. Он отметил активное участие омских профсоюзов в трехсторонних комиссиях по регулированию социально-трудовых отношений и подчеркнул необходимость придания их решениям обязательного характера.
«Единственное, что необходимо предпринять для повышения значимости трехсторонних комиссий, — это придать их решениям статус обязательных для выполнения органами государственной власти и органами местного самоуправления, работодателями и профсоюзами», — заявил Моисеенко.
За отчетный период Федерация рассмотрела более 470 проектов нормативных актов региона, и большинство профсоюзных замечаний были учтены. Давид Кришталь высоко оценил работу омских профсоюзов, отметив их вклад в развитие социального партнерства, правозащитную деятельность и молодежную политику.
«Спасибо за то, что сделано вами! Это грандиозная работа», — отметил зампред ФНПР Давид Кришталь.
Также он подчеркнул масштабность мероприятий, организованных ФОП в рамках Года трудовой доблести «Всё для Победы!», и заявил, что план омских профсоюзов будет рекомендован как образец для других регионов.