Месяц промышленного туризма стартовал в Беларуси

Крупные промышленные холдинги Минпрома проведут дни открытых дверей, производственные экскурсии и расскажут посетителям об истории, достижениях, применяемых современных технологиях и планах по дальнейшему развитию предприятий. Предусмотрены тематические конкурсы и викторины с розыгрышами призов.
Месяц промышленного туризма на предприятиях отрасли пройдет под единым слоганом #ЗНАЙ НАШЕ с целью популяризации этого вида туризма. Информация об акции будет размещаться на официальных сайтах предприятий и в аккаунтах социальных сетей, мессенджерах.
В ведомстве отметили, что акция организована Министерством спорта и туризма совместно с Министерством промышленности, Национальным агентством по туризму. В мероприятии также примут участие предприятия концернов «Беллегпром», «Белгоспищепром», Министерства архитектуры и строительства.
Предприятия Минпрома начали практиковать промтуризм с 2015 года. За это время он стал очень востребованным, подчеркнули в пресс-службе. С целью развития направления предусматривается внедрение новых форм и методов продвижения промышленного туризма.
В Беларуси промышленный туризм — один из самых популярных видов туризма. Его развитию уделяется значительное внимание на государственном уровне. В рамках межведомственного экспертного совета по туризму при Совете Министров функционирует рабочая группа по промышленному туризму. Промышленный туризм включен в единую классификацию видов туризма в Беларуси, утвержденную Министерством спорта и туризма.