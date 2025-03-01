Месяц промышленного туризма стартовал в Беларуси

В Беларуси промышленный туризм — один из самых популярных видов туризма. Его развитию уделяется значительное внимание на государственном уровне. В рамках межведомственного экспертного совета по туризму при Совете Министров функционирует рабочая группа по промышленному туризму. Промышленный туризм включен в единую классификацию видов туризма в Беларуси, утвержденную Министерством спорта и туризма.