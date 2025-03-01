В Красноярском крае дети с муковисцидозом и диабетики не могут получить лекарства (видео)

Также с проблемами в получении льготных препаратов и медицинских изделий столкнулись страдающие сахарным диабетом. На это они активно жалуются в соцсетях и обращениях к красноярским депутатам. Так, сообщается об отсрочках в выдаче сенсоров для измерения уровня сахара в крови, инсулина, тест-полосок для глюкометров, инъекционных портов, ланцетов и не только.