В Красноярском крае дети с муковисцидозом и диабетики не могут получить лекарства (видео)

Их обращение публикует руководитель «Межрегионального центра по делам детей» Павел Пугачев.
Муковисцидоз — это генетическое наследственное заболевание, при котором нарушается выделительная функция желез, что отражается на работе жизненно важных органов, в том числе дыхательной и пищеварительной систем. Детям с этим диагнозом назначаются препараты и лечебное питание, которые входят в перечень жизненно необходимых.
Женщины сообщают, что выдача лекарств поставлена «на отсроченное обслуживание» с конца 2024 года. Покупать их приходится за свой счет или одалживать у других семей. В регионе, по данным центра, проживает 89 детей, которые нуждаются в таком лечении.
Также с проблемами в получении льготных препаратов и медицинских изделий столкнулись страдающие сахарным диабетом. На это они активно жалуются в соцсетях и обращениях к красноярским депутатам. Так, сообщается об отсрочках в выдаче сенсоров для измерения уровня сахара в крови, инсулина, тест-полосок для глюкометров, инъекционных портов, ланцетов и не только.
На ситуацию обратили внимание в следственном комитете. Краевое управление организовало проверку. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил представить доклад о промежуточных результатах.