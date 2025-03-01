Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Курсант из Красноярского края примет участие в параде Победы в Москве

Студент военного вуза из Красноярского края примет участие в параде Победы в Москве.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Об этом сообщили в правительстве региона.

Александр Барахтаев родился в Назаровском районе. Он окончил Ачинский кадетский корпус. Во время обучения парня наградили знаками «Кадетская слава 2-й и 3-й степени» за участие в общественной жизни корпуса и успехи в учебе. Александр Барахтаев был старшим знаменной группы. Он дважды прыгнул с парашютом. А еще — участвовал в Губернаторском смотре кадетских корпусов и в параде Победы в Ачинске.

Сейчас Александр учится в Михайловской военной артиллерийской академии, где осваивает сразу две специальности — инженер и артиллерист. Парень попал в число лучших курсантов военного вуза, поэтому учебное заведение выдвинуло его в качестве участника парада на Красной площади.

В министерстве образования Красноярского края рассказали, что Александр — один из пяти детей в своей семье. Его дедушка был связистом в одной из воинских частей. Он мечтал, чтобы и внук пошел по его стопам.