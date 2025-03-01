Курсант из Красноярского края примет участие в параде Победы в Москве

Александр Барахтаев родился в Назаровском районе. Он окончил Ачинский кадетский корпус. Во время обучения парня наградили знаками «Кадетская слава 2-й и 3-й степени» за участие в общественной жизни корпуса и успехи в учебе. Александр Барахтаев был старшим знаменной группы. Он дважды прыгнул с парашютом. А еще — участвовал в Губернаторском смотре кадетских корпусов и в параде Победы в Ачинске.