Курсант из Красноярского края примет участие в параде Победы в Москве

Об этом сообщили в правительстве региона.
Александр Барахтаев родился в Назаровском районе. Он окончил Ачинский кадетский корпус. Во время обучения парня наградили знаками «Кадетская слава 2-й и 3-й степени» за участие в общественной жизни корпуса и успехи в учебе. Александр Барахтаев был старшим знаменной группы. Он дважды прыгнул с парашютом. А еще — участвовал в Губернаторском смотре кадетских корпусов и в параде Победы в Ачинске.
Сейчас Александр учится в Михайловской военной артиллерийской академии, где осваивает сразу две специальности — инженер и артиллерист. Парень попал в число лучших курсантов военного вуза, поэтому учебное заведение выдвинуло его в качестве участника парада на Красной площади.
В министерстве образования Красноярского края рассказали, что Александр — один из пяти детей в своей семье. Его дедушка был связистом в одной из воинских частей. Он мечтал, чтобы и внук пошел по его стопам.