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В поселке под Уфой выкинули на помойку щенков

Неизвестные выкинули на помойку щенков в поселке под Уфой.

Источник: Комсомольская правда

В посёлке 8 Марта четыре щенка были выброшены на помойку, и только благодаря неравнодушным уфимкам они получили шанс на новую жизнь.

По информации телеграмм-канала Mash, Елизавета, направлявшаяся в магазин, вдруг услышала тихое тявканье, доносящееся из тёмного мусорного контейнера. Не раздумывая, она позвала свою сестру на помощь, и вместе они начали извлекать малышей из отходов.

Процесс спасения занял почти час, но в итоге щенки были спасены. Теперь Елизавета ищет для животных новый дом.

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