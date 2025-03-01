В поселке под Уфой выкинули на помойку щенков

По информации телеграмм-канала Mash, Елизавета, направлявшаяся в магазин, вдруг услышала тихое тявканье, доносящееся из тёмного мусорного контейнера. Не раздумывая, она позвала свою сестру на помощь, и вместе они начали извлекать малышей из отходов.