Иркутская область празднует Сагаалган

— В Иркутске обычай отмечать этот буддийский праздник объединяет людей разных национальностей на протяжении веков. Ведь идеи милосердия, взаимопомощи и духовного очищения находят отклик в сердцах представителей самых разных традиций. Дорогие друзья, желаю всем крепкого здоровья и процветания! Пусть эти дни будут наполнены заботой о родных и близких людях, а в каждом доме царят любовь и взаимопонимание, — поздравил всех причастных к этому празднику мэр Иркутска Руслан Болотов.