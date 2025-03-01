Иркутская область празднует Сагаалган

Празднование Белого месяца — Сагаалгана — Нового года по лунному календарю началось 1 марта и продлится в течение месяца. С давних пор этот праздник олицетворяет надежду и веру в лучшее.
— В Иркутске обычай отмечать этот буддийский праздник объединяет людей разных национальностей на протяжении веков. Ведь идеи милосердия, взаимопомощи и духовного очищения находят отклик в сердцах представителей самых разных традиций. Дорогие друзья, желаю всем крепкого здоровья и процветания! Пусть эти дни будут наполнены заботой о родных и близких людях, а в каждом доме царят любовь и взаимопонимание, — поздравил всех причастных к этому празднику мэр Иркутска Руслан Болотов.
В честь празднования Белого месяца в Иркутске запланировано множество мероприятий. Жители города могут станцевать ехор, поучаствовать в мастер-классах и играх, попробовать традиционные бурятские блюда.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что поезд едва не снес автобус с пассажирами в Иркутской области. Все произошло в ночь на 28 февраля. Автобус оказался в ловушке между шлагбаумами на железнодорожном переезде между станциями Янталь и Лена.