Цены на тюльпаны и розы на минском вокзале за неделю до 8 марта стартуют от 2,2 рубля

Розы и тюльпаны в Минске за неделю до 8 марта стоят от 2,2 белорусского рубля. До Международного женского дня осталось совсем немного времени, а торговля уже готова удовлетворить традиционный спрос на живые цветы. Как рассказывают читатели «КП», в переходе около минского железнодорожного вокзала (а цены там всегда наиболее привлекательны) самые недорогие («нестандарт») тюльпаны обойдутся в 2,5 рубля.