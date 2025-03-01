Цены на тюльпаны и розы на минском вокзале за неделю до 8 марта стартуют от 2,2 рубля

Розы и тюльпаны в Минске за неделю до 8 марта стоят от 2,2 белорусского рубля. До Международного женского дня осталось совсем немного времени, а торговля уже готова удовлетворить традиционный спрос на живые цветы. Как рассказывают читатели «КП», в переходе около минского железнодорожного вокзала (а цены там всегда наиболее привлекательны) самые недорогие («нестандарт») тюльпаны обойдутся в 2,5 рубля.
Торговля уже готова к традиционному всплеску спроса на цветы. Фото: архив, носит иллюстративный характер.
Цветок высотой в 30 сантиметров стоит 3,5 BYN, 40 сантиметров — ровно 4 белорусских рубля.
Что касается роз, то «нестандарт» стоит 2,2 рубля, цветом 40 сантиметров — 4,8 BYN, роза высотой в 70 сантиметров обойдется в 6 рублей.
Отметим, к слову, что год назад, в начале марта 2024 года тюльпаны в точках, расположенных на Ж/Д-переходе, стоили от 3,7 белорусского рубля, а накануне 8 марта можно было найти предложения и по 3,5 BYN.
Цветы уже ждут своих обладательниц. Фото: архив, носит иллюстративный характер.
На центральном продовольственном рынке белорусской столицы — знаменитой Комаровке — ближе к 8 марта ценник на тюльпаны стартовал от 3 рублей.
Ранее мы писали о том, где в Минске откроют новые школы в 2025 году (тут про это).