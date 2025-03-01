Недостроенный четвертый мост Новосибирска оказался среди достопримечательностей

В сервисе 2ГИС четвертый недостроенный мост в Новосибирске оказался в списке интересных мест. На нем теперь есть отметка и описание, как у достопримечательности.
— У моста 1,5-километровый переход и крупные транспортные развязки, главным образом на левом берегу Оби. Новый мост соединит площадь инженера Буданова с площадью Труда и будет пролегать параллельно существующему железнодорожному переходу. Его строительство обеспечит удобный выезд на федеральные автомагистрали «Иртыш», «Чуйский тракт» и «Сибирь», — сказано в справочнике.
Обновление раздела «Достопримечательности» произошло 27 февраля. Пользователи за это время оставили много комментариев.