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Недостроенный четвертый мост Новосибирска оказался среди достопримечательностей

В список интересных мест его добавили в 2ГИС.

Источник: Комсомольская правда

В сервисе 2ГИС четвертый недостроенный мост в Новосибирске оказался в списке интересных мест. На нем теперь есть отметка и описание, как у достопримечательности.

— У моста 1,5-километровый переход и крупные транспортные развязки, главным образом на левом берегу Оби. Новый мост соединит площадь инженера Буданова с площадью Труда и будет пролегать параллельно существующему железнодорожному переходу. Его строительство обеспечит удобный выезд на федеральные автомагистрали «Иртыш», «Чуйский тракт» и «Сибирь», — сказано в справочнике.

Обновление раздела «Достопримечательности» произошло 27 февраля. Пользователи за это время оставили много комментариев.