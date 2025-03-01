Два спектакля хабаровских театров вошли в число лучших в России

Две постановки театров Хабаровского края вошли в престижный «Золотой фонд театральных постановок России», сообщает пресс-служба минкультуры региона.
Как отметили в министерстве, среди лучших спектаклей страны оказались «Станция Тевли» Хабаровского краевого театра кукол и «Детство» Хабаровского краевого ТЮЗа. Их записи станут доступны широкой аудитории — показ спектаклей Фонда пройдет на канале «Большой эфир», что позволит зрителям по всей стране познакомиться с лучшими образцами театрального искусства, в том числе с хабаровскими.
Проект создания «Золотого фонда постановок» организован Союзом театральных деятелей России и приурочен к значимой дате — 150-летию организации, которое будет отмечаться в 2026 году. Инициатива стала одним из крупнейших театральных начинаний в стране, объединяющих значимые постановки со всей России.
«Основная цель проекта — сформировать перечень спектаклей, которые отражают театральные традиции, духовно-нравственные ценности и культурный код нации», — отметили в региональном минкультуры.