Два спектакля хабаровских театров вошли в число лучших в России

Как отметили в министерстве, среди лучших спектаклей страны оказались «Станция Тевли» Хабаровского краевого театра кукол и «Детство» Хабаровского краевого ТЮЗа. Их записи станут доступны широкой аудитории — показ спектаклей Фонда пройдет на канале «Большой эфир», что позволит зрителям по всей стране познакомиться с лучшими образцами театрального искусства, в том числе с хабаровскими.