В Новосибирске и еще шести городах будут снимать сериал об ИИ

Премьера сериала запланирована на весну 2026 года. Каждая серия будет длиться не менее 24 минут, но возможно увеличение продолжительности до 40 минут. Проект будет представлен на платформе крупного российского онлайн-кинотеатра, а также показан в эфире телеканалов. Создатели также ведут переговоры о прокате серий в кинотеатрах. Основной целевой аудиторией сериала станут молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет, которые, возможно, найдут своё призвание в профессиях, связанных с искусственным интеллектом.