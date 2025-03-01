В Новосибирске и еще шести городах будут снимать сериал об ИИ

Съёмки первого в России документального киберсериала об искусственном интеллекте (ИИ) с использованием технологий ИИ начнутся летом 2025 года. Проект охватит семь городов России, включая Новосибирск, и несколько стран БРИКС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на автора идеи, директора Фонда социального кино Михаила Комлева.
Комлев пояснил, что сериал будет состоять из четырёх серий, каждая из которых расскажет об истории развития технологии искусственного интеллекта — от её зарождения до современности. В проекте примут участие учёные и эксперты в области цифровых технологий. Съёмки планируется провести не только в России, но и в странах БРИКС, включая Китай, Индию, Бразилию и Южную Африку.
В России съёмочная группа посетит семь городов: Новосибирск, Иркутск, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Казань, Москву и Сочи. Особенностью проекта станет использование технологий искусственного интеллекта на всех этапах производства — от написания сценария и съёмок до монтажа. Это будет первый подобный опыт в России. Проект получил поддержку Президентского фонда культурных инициатив.
Комлев также рассказал, что первая серия будет посвящена эволюции искусственного интеллекта, начиная с его истоков и заканчивая современными достижениями. Вторая серия сосредоточится на практическом применении ИИ в таких сферах, как медицина, образование, космос и других ключевых областях. Третья серия расскажет о развитии искусственного интеллекта в России, включая достижения учёных из разных городов. Четвёртая серия будет посвящена глобальным перспективам ИИ и международному сотрудничеству в этой области.
Премьера сериала запланирована на весну 2026 года. Каждая серия будет длиться не менее 24 минут, но возможно увеличение продолжительности до 40 минут. Проект будет представлен на платформе крупного российского онлайн-кинотеатра, а также показан в эфире телеканалов. Создатели также ведут переговоры о прокате серий в кинотеатрах. Основной целевой аудиторией сериала станут молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет, которые, возможно, найдут своё призвание в профессиях, связанных с искусственным интеллектом.
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