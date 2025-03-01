Социальное такси перевезло около 2,5 млн пассажиров с начала работы в 2017 году

«Городская служба социального такси помогает маломобильным пассажирам добраться до медицинских учреждений, социальных, спортивных и культурных объектов, а также до аэропортов и вокзалов. С начала 2025 года сервисом по индивидуальным и коллективным заявкам воспользовались 17 тыс. человек. Продолжаем обеспечивать доступные и безопасные поездки для всех категорий пассажиров по поручению мэра Москвы Сергея Собянина», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра города по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.