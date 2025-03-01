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Социальное такси перевезло около 2,5 млн пассажиров с начала работы в 2017 году

Социальное такси перевезло около 2,5 млн пассажиров по индивидуальным и коллективным заявкам с начала работы в 2017 году. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Источник: Агентство «Москва»

«Городская служба социального такси помогает маломобильным пассажирам добраться до медицинских учреждений, социальных, спортивных и культурных объектов, а также до аэропортов и вокзалов. С начала 2025 года сервисом по индивидуальным и коллективным заявкам воспользовались 17 тыс. человек. Продолжаем обеспечивать доступные и безопасные поездки для всех категорий пассажиров по поручению мэра Москвы Сергея Собянина», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра города по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Отмечается, что салоны автомобилей и автобусов оборудованы под потребности маломобильных пассажиров, водители прошли специальную подготовку. Заказать транспорт можно за несколько дней до поездки. Служба работает без выходных. Заказать социальное такси для индивидуальной поездки можно в приложении «Московский транспорт» после регистрации на сайте. Коллективные заявки принимаются через МГО «Всероссийское общество инвалидов».