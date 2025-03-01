В Омской области обновлены правила потребления электроэнергии

Эти изменения стали возможны благодаря постановлению, разработанному Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Основная цель — более справедливое распределение тарифов на электроэнергию в зимний период и предотвращение её несанкционированного использования, например, для майнинга криптовалют.
В Омской области Региональная энергетическая комиссия (РЭК) установила новые рамки потребления электроэнергии в отопительный сезон. Теперь выделены три диапазона: первый — до 7 020 киловатт-часов в месяц, второй — от 7 020 до 10 800 киловатт-часов, и третий — свыше 10 800 киловатт-часов в месяц. Эти лимиты вступают в силу на период отопления.
Что касается межотопительного сезона, который длится с мая по август, то границы остаются прежними. Первый диапазон составит до 3 900 киловатт-часов, второй — от 3 901 до 6 000 киловатт-часов, а третий — свыше 6 000 киловатт-часов.
Кроме того, поставщики электроэнергии должны пересчитать счета за январь и февраль 2025 года с учётом новых норм. Чтобы воспользоваться льготами, владельцам домов потребуется предоставить технические паспорта или другие документы, подтверждающие наличие электроотопительных установок.