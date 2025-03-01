В Омской области обновлены правила потребления электроэнергии

В Омской области Региональная энергетическая комиссия (РЭК) установила новые рамки потребления электроэнергии в отопительный сезон. Теперь выделены три диапазона: первый — до 7 020 киловатт-часов в месяц, второй — от 7 020 до 10 800 киловатт-часов, и третий — свыше 10 800 киловатт-часов в месяц. Эти лимиты вступают в силу на период отопления.