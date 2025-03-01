В Омской области усилят контроль за продажей энергетиков несовершеннолетним

В России вступает в силу запрет на продажу безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним. С 1 марта 2025 года продажа «тоников» и «энергетиков» в Омской области строго регламентируется.
Как сообщила министр экономического развития Омской области Анна Негодуйко, контроль будет осуществляться через различные мероприятия: информирование, профилактические визиты, контрольные закупки, проверки документации и др. Продавец обязан отказать в продаже энергетика, если есть сомнения в возрасте покупателя и отсутствует подтверждающий документ, аналогично правилам продажи алкоголя.
«Положением определяются виды профилактических и контрольных мероприятий: информирование, обобщение правоприменительной практики, объявление предостережения, консультирование, профилактический визит, контрольная закупка, документарная проверка, инспекционный визит, проводимых в рамках регионального контроля в области продажи “тоников” и “энергетиков”, а также показатели результативности и эффективности контрольной деятельности», — пояснила министр экономического развития Омской области Анна Негодуйко.
На федеральном уровне разрабатывается законопроект, предусматривающий штрафы за продажу тонизирующих напитков несовершеннолетним в размере от 30 до 500 тысяч рублей. В Омской области таких точек продаж насчитывается около пяти тысяч.
Для уточняющей информации можно обратиться в Министерство экономического развития Омской области по телефону: (3812) 79−09−36.
Роспотребнадзор напоминает об опасности употребления энергетиков: повышение давления, учащение сердцебиения, раздражительность, проблемы со сном и другие негативные последствия, вплоть до летального исхода. Энергетики противопоказаны детям, подросткам, беременным и кормящим женщинам, пожилым людям и лицам с хроническими заболеваниями.
Ранее мы писали, что РЭК Омской области утвердила для жильцов новые лимиты потребления электроэнергии.