В Омской области усилят контроль за продажей энергетиков несовершеннолетним

Как сообщила министр экономического развития Омской области Анна Негодуйко, контроль будет осуществляться через различные мероприятия: информирование, профилактические визиты, контрольные закупки, проверки документации и др. Продавец обязан отказать в продаже энергетика, если есть сомнения в возрасте покупателя и отсутствует подтверждающий документ, аналогично правилам продажи алкоголя.