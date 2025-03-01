Авария на Левобережье Омска: столкнулись автобус и два автомобиля

Читатель Om1.ru Омск прислал в телеграм-бот фотографии аварии, которая случилась утром в субботу, 1 марта, на пересечении улиц Лукашевича и Комарова.
На присланных кадрах видно, что в аварии пострадали один из недавно приехавших в Омск пассажирских автобусов, а также две иномарки.
Как сообщает управление МЧС России по Омской области, спасатели оперативно приехали на место ДТП. Они выставили конусы ограждения и сняли клеммы аккумулятора у легкового автомобиля.
В автобусе находились 20 пассажиров. Двое из них пострадали. Также пострадал один из водителей легковушки.