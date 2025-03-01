Впервые с очередями в зоосад «Приамурский» борются по нацпроекту

Программу усовершенствования навигации и маршрутов пройдет зоосад «Приамурский» имени В. П. Сысоева, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
Эксперты регионального центра компетенций в сфере повышения производительности труда помогут организации решить проблему очередей, которая в пик сезона становится главной проблемой. В выходные и праздничные дни зоосад посещают до 2700 человек, что образует длинные очереди и мешает регулировать поток посетителей.
До этого к федеральному проекту «Производительность труда» подключились КГБУЗ «Детская городская клиническая больница № 9», КГБУЗ «Детская городская поликлиника № 1» и КГБУЗ «Городская клиническая больница» имени профессора Г. Л. Александровича.
«Всего в течение 2025 года проектом планируется охватить не менее 10 учреждений здравоохранения, культуры, социальной защиты и иных социальных сфер деятельности края», — заверил и. о. замминистра экономического развития края Аркадий Протасов.