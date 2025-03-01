Впервые с очередями в зоосад «Приамурский» борются по нацпроекту

Эксперты регионального центра компетенций в сфере повышения производительности труда помогут организации решить проблему очередей, которая в пик сезона становится главной проблемой. В выходные и праздничные дни зоосад посещают до 2700 человек, что образует длинные очереди и мешает регулировать поток посетителей.