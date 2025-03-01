Казахстанцев ждут дополнительные выходные в марте 2025 года

Из-за того, что многие праздники в марте выпадают на выходные дни, запланирован перенос праздников на рабочие дни, сообщает ИА El.kz со ссылкой на Учет.kz.
На 8 Марта, при пятидневной рабочей неделе, казахстанцы будут отдыхать следующим образом:
- 8, 9, 10 марта — выходные.
При шестидневной рабочей неделе:
- 8, 9 марта — выходные, 10 марта — рабочий день.
Поскольку 8 Марта выпадает на субботу, выходной переносится на понедельник, 10 марта.
Как отдыхаем на Наурыз в 2025 году?
При пятидневной рабочей неделе:
- 21, 22, 23, 24, 25 марта — выходные.
При шестидневной рабочей неделе:
- 21, 22, 23, 24 марта — выходные, 25 марта — рабочий день.
Официальные праздничные дни —
Таким образом, в марте казахстанцы получат дополнительные дни отдыха, а при пятидневной рабочей неделе смогут насладиться целыми пятью выходными на Наурыз.