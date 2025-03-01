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Казахстанцев ждут дополнительные выходные в марте 2025 года

В марте жители Казахстана смогут отдохнуть дольше обычного благодаря переносу праздничных дней. Дополнительные выходные выпадают на 10 и 24—25 марта.

Источник: EL.kz

Из-за того, что многие праздники в марте выпадают на выходные дни, запланирован перенос праздников на рабочие дни, сообщает ИА El.kz со ссылкой на Учет.kz.

На 8 Марта, при пятидневной рабочей неделе, казахстанцы будут отдыхать следующим образом:

  • 8, 9, 10 марта — выходные.

При шестидневной рабочей неделе:

  • 8, 9 марта — выходные, 10 марта — рабочий день.

Поскольку 8 Марта выпадает на субботу, выходной переносится на понедельник, 10 марта.

Как отдыхаем на Наурыз в 2025 году?

При пятидневной рабочей неделе:

  • 21, 22, 23, 24, 25 марта — выходные.

При шестидневной рабочей неделе:

  • 21, 22, 23, 24 марта — выходные, 25 марта — рабочий день.

Официальные праздничные дни — 21—23 марта. Так как 22 и 23 марта выпадают на субботу и воскресенье, выходные переносятся на 24 и 25 марта (понедельник и вторник).

Таким образом, в марте казахстанцы получат дополнительные дни отдыха, а при пятидневной рабочей неделе смогут насладиться целыми пятью выходными на Наурыз.

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