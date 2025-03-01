В Казани стартовал Чемпионат России по лыжным гонкам

«Мы впервые проводим на такой замечательной татарстанской земле Чемпионат страны. Уверена, что все пройдет без сучка и задоринки, потому что уже тут проходили Кубки России. И всегда здесь это было красиво, всегда все, что касается организации, не к чему было придраться. Благодарю и организаторов, конечно же, Министерство спорта Республики Татарстан, мою любимую Федерацию Республики Татарстан, ну и правительство, которое на самом деле делает все для лыжных гонок в Республике и нашей стране. Уверена, что зрителям понравится, будет жарко!», — заявила Вяльбе.