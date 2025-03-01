Больницы № 28 и № 30 объединили в Нижнем Новгороде

Об этом сообщил главред «Стационар-пресс» Алексей Никонов в своем телеграм-канале. Стационар больницы № 30 на улице Берёзовской теперь официально стал стационаром № 2 больницы № 28. В этом же месте продолжает формироваться инициированный губернатором «Семейный медицинский квартал». При этом сокращения больниц или уменьшения числа коек не произошло — изменился только юридический статус.
Кроме того, ранее паллиативное отделение, находившееся на улице Берёзовской, было переведено на улицу Чаадаева. Дополнительную информацию можно получить по телефону 214−01−30.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде одобрили строительство дома причта в «Семейном квартале».