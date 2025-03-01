Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил мусульман с началом месяца Рамадана

Глава Башкирии Радий Хабиров обратился к мусульманам региона с поздравлениями в связи с началом священного месяца Рамадана. Этот период имеет особое значение для миллионов верующих по всему миру.
— Пусть месяц Рамадан принесет всем нам силу и мудрость, поможет обрести духовную опору. Пусть Всевышний благословит каждого из вас, — написал в своих социальных сетях руководитель республики.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.