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Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил мусульман с началом месяца Рамадана

Глава Башкирии поздравил мусульман с началом Рамадана.

Источник: Комсомольская правда

Глава Башкирии Радий Хабиров обратился к мусульманам региона с поздравлениями в связи с началом священного месяца Рамадана. Этот период имеет особое значение для миллионов верующих по всему миру.

— Пусть месяц Рамадан принесет всем нам силу и мудрость, поможет обрести духовную опору. Пусть Всевышний благословит каждого из вас, — написал в своих социальных сетях руководитель республики.

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