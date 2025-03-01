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В Свердловской области запретили продажи разливного пива навынос

В Свердловской области с 1 марта запретили продажу алкоголя по ночам в заведениях, расположенных в жилых домах и на прилегающих к ним территориях.

Соответствующий закон на уровне региона был принят осенью 2024 года, теперь он вступил в силу.

Речь идет о так называемых «наливайках», которые до 23:00 работают как магазины, а после 23:00 — как объекты общепита.

Основной причиной запрета стали жалобы жителей, в чьих домах располагались «наливайки».

«Наша главная задача — обеспечить тишину, покой и безопасность жителей Среднего Урала. Принятие закона позволит пресекать работу таких торговых объектов», — поясняла министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова.

При этом в ресторанах, барах или кафе по-прежнему можно заказать алкоголь круглосуточно, но не навынос.

Ранее сообщалось, что в среднем житель Свердловской области за 12 последних месяцев выпивает 12,23 литра алкоголя.