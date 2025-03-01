В Свердловской области запретили продажи разливного пива навынос

Соответствующий закон на уровне региона был принят осенью 2024 года, теперь он вступил в силу.
Основной причиной запрета стали жалобы жителей, в чьих домах располагались «наливайки».
«Наша главная задача — обеспечить тишину, покой и безопасность жителей Среднего Урала. Принятие закона позволит пресекать работу таких торговых объектов», — поясняла министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова.
При этом в ресторанах, барах или кафе по-прежнему можно заказать алкоголь круглосуточно, но не навынос.
Ранее сообщалось, что в среднем житель Свердловской области за 12 последних месяцев выпивает 12,23 литра алкоголя.