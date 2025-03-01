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Суд Могилева вынес приговор парикмахеру, срезавшему родинку ребенку

В Могилеве суд вынес приговор парикмахеру, срезавшему родинку ребенку.

Источник: Комсомольская правда

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Суд Ленинского района Могилева вынес приговор парикмахеру, срезавшему родинку ребенку. В ноябре 2024 года несовершеннолетний ребенок пришел на стрижку в одну из парикмахерских Могилева. Увы, в ходе стрижки мастер травмировала ребенку родинку на задней части шеи. Рана стала кровоточить, в конечном счете, ребенок был госпитализирован, врачи были вынуждены удалить ему оставшуюся часть травмированной родинки.

Мать ребенка приняла решение обратиться в суд, запросив с мастера 7 тысяч белорусских рублей в качестве компенсации. Суд встал на сторону заявительницы и удовлетворил иск, признав, что ребенку был причинен вред здоровью из-за ненадлежащего оказания парикмахерских услуг.

Приговор судебной инстанции частично удовлетворил иск матери потерпевшего: семья получит 400 белорусских рублей компенсации, помимо этого, парикмахер оплатит госпошлину в размере 120 рублей.

Добавим, что в настоящее время решение суда не обжаловано, не опротестовано, в законную силу еще не вступило.

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