Суд Могилева вынес приговор парикмахеру, срезавшему родинку ребенку

Суд Ленинского района Могилева вынес приговор парикмахеру, срезавшему родинку ребенку. В ноябре 2024 года несовершеннолетний ребенок пришел на стрижку в одну из парикмахерских Могилева. Увы, в ходе стрижки мастер травмировала ребенку родинку на задней части шеи. Рана стала кровоточить, в конечном счете, ребенок был госпитализирован, врачи были вынуждены удалить ему оставшуюся часть травмированной родинки.