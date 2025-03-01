В Ростовской области жители покупают сливочное масло только в праздники

— Цены на товары в России не подлежат государственному регулированию и формируются продавцом самостоятельно, — написали в ответе специалисты департамента. — По состоянию на 24 февраля цена на сливочное масло в Ростовской области составляла 1072 рублей 18 копеек за килограмм, что ниже на 12,6 процента среднероссийского показателя в 1227 рублей 66 копеек и на 4,07 процента мерьше среднего показателя по ЮФО в 1117 рублей 69 копеек.