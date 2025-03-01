В Ростовской области жители покупают сливочное масло только в праздники

В Ростовской области жители пожаловались на рост цен на сливочное масло, заявив, что могут позволить себе дорогостоящий продукт питания только по особым случаям. Об этом они написали в комментариях к одному из постов о сельском хозяйстве в официальном блоге врио губернатора Юрия Слюсаря.
— Что творится со сливочным маслом? Скоро будем брать его только на праздники? В чем причина таких цен? Доллар уже вроде бы упал, а цены заоблачные, да еще и качество масла под вопросом, — спросила возмущенная дончанка в комментариях.
— Дожились до того, что в аграрном крае продавцы прячут в магазине масло, чтобы не украли, — добавил ростовчанин.
На претензии ответили в Департаменти потребительского рынка Ростовской области.
— Цены на товары в России не подлежат государственному регулированию и формируются продавцом самостоятельно, — написали в ответе специалисты департамента. — По состоянию на 24 февраля цена на сливочное масло в Ростовской области составляла 1072 рублей 18 копеек за килограмм, что ниже на 12,6 процента среднероссийского показателя в 1227 рублей 66 копеек и на 4,07 процента мерьше среднего показателя по ЮФО в 1117 рублей 69 копеек.