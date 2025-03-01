Бесстрашные жители Владивостока гуляют по почти развалившемуся льду

Из-за тёплой погоды и сильных ветров ледовое покрытие становится менее прочным, быстро разрушается, и льдины начинают дрейфовать в море. Спасатели предупреждают, что выход на лёд, который и так был ненадёжным из-за аномально тёплой зимы, становится очень опасным.