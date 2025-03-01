Бесстрашные жители Владивостока гуляют по почти развалившемуся льду

С приходом теплой погоды во Владивостоке активно начал таять лёд. Со вчерашнего дня в городе действует запрет выхода на лёд, но это не останавливает любителей прогулок по сильно растаявшему морю.
Из-за тёплой погоды и сильных ветров ледовое покрытие становится менее прочным, быстро разрушается, и льдины начинают дрейфовать в море. Спасатели предупреждают, что выход на лёд, который и так был ненадёжным из-за аномально тёплой зимы, становится очень опасным.
В Амурском заливе, где раньше лёд был сплошным, теперь он распался на льдины.
На Спортивной набережной запечатлели людей, которые, несмотря на все запреты и видимое разрушение покрытия льда, продолжают гулять по нему. И днем, и ночью находятся жители города, которые решают проверить свою удачу.
Напоминаем, что выход на лед на транспорте запрещен круглый год, а с 28 февраля запретили выходить на лед во Владивостоке людям, дабы избежать трагических ситуаций.