Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бесстрашные жители Владивостока гуляют по почти развалившемуся льду

С 28 февраля действует запрте выхода на лед во Владивостоке.

Источник: Аргументы и факты

С приходом теплой погоды во Владивостоке активно начал таять лёд. Со вчерашнего дня в городе действует запрет выхода на лёд, но это не останавливает любителей прогулок по сильно растаявшему морю.

Из-за тёплой погоды и сильных ветров ледовое покрытие становится менее прочным, быстро разрушается, и льдины начинают дрейфовать в море. Спасатели предупреждают, что выход на лёд, который и так был ненадёжным из-за аномально тёплой зимы, становится очень опасным.

В Амурском заливе, где раньше лёд был сплошным, теперь он распался на льдины.

На Спортивной набережной запечатлели людей, которые, несмотря на все запреты и видимое разрушение покрытия льда, продолжают гулять по нему. И днем, и ночью находятся жители города, которые решают проверить свою удачу.

Напоминаем, что выход на лед на транспорте запрещен круглый год, а с 28 февраля запретили выходить на лед во Владивостоке людям, дабы избежать трагических ситуаций.

здоровье