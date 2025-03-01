Под Красноярском разбился насмерть выехавший на «встречку» водитель «Лады»

1 марта в Красноярском крае на 103-м километре федеральной трассы Р-257 «Енисей» произошло лобовое столкновение автомобилей «Танк» и «Лада Гранта».
Предварительно, 32-летний мужчина за рулем «Лады» двигался в сторону Дивногорска. На высокой скорости он выехал на встречную полосу и врезался в «Танк».
Известно, что водитель отечественного авто погиб при столкновении. 42-летний водитель иномарки не пострадал, а его пассажирка получила серьезные травмы. Ее увезли в больницу на «скорой».
На месте происшествия работают следственно-оперативная группа полиции и сотрудники Госавтоинспекции. Они выясняют обстоятельства случившегося.