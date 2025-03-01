Сергей Аксёнов побывал в Соборной мечети Крыма

СПРАВКА. Соборная мечеть Крыма — самая большая мечеть в регионе и Восточной Европе. Здание вмещает 1 800 человек в молельном зале и 2 000 человек во внутреннем дворике. В архитектурный ансамбль входят 4 минарета, один основной купол, 8 малых полукуполов и 150 мраморных колонн. Внутреннее убранство мечети включает роспись с элементами староосманской и крымскотатарской орнаменталистики, каллиграфией и сурами из Корана.