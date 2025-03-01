Министр связи сказал о работе роуминга между Беларусью и Россией с 1 марта 2025

Комфортный роуминг между Беларусью и Россией заработал 1 марта 2025 года. В первый день весны, 1 марта 2025 года, между Беларусью и Россией заработал роуминг. Отметим, что это решение было принято еще 6 декабря 2024 года в ходе заседания Высшего госсовета Союзного государства, которое состоялось в Минске.
Роуминг предусматривает 300 минут: 150 минут на входящие звонки, 150 минут на исходящие, а также 5 ГБ интернета при условии, что тарифный план конкретного абонента их включает.
Если у того или иного абонента по его тарифному плану есть на «счету» бесплатные минуты для звонков в другие сети, то 150 из них могут использоваться в роуминге на исходящие вызовы.
Когда бесплатные минуты закончатся, то начинается платная тарификация: в зависимости от оператора исходящие вызовы обойдутся в 22−27 белорусских копеек.
Что касается стоимости входящих звонков в роуминге (сверх бесплатных 150 минут), то одна минута стоит 11 копеек. 5 ГБ мобильного интернет-трафика на льготных условиях обойдется в 4 белорусских рубля за 1 гигабайт.
Как подчеркнул министр связи и информатизации Беларуси Константин Шульган, слова которого приводит БелТА, всем абонентам следует помнить, что минуты даются в рамках того тарифного плана, который есть у абонентов.
— То есть если у абонента нет минут, условно говоря, во все сети, то и в роуминге их не будет, — отметил Шульган.
Добавим, что о возможности подключения роуминг-тарифа операторы будут информировать абонентов, когда те будут пересекать границу Беларуси и России.
Ранее мы писали о том, сколько стоят тюльпаны в Минске накануне 8 марта 2025 года (тут про это).