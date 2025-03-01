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Еще одну ледовую переправу открыли в Иркутской области

Зимник запущен в Мамско-Чуйском районе на реке Витим.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

53-ую ледовую переправу открыли в Иркутской области. В эксплуатацию введен зимник в Мамско-Чуйском районе на реке Витим — Мама — Тетеринск — Горно-Чуйский. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

— Протяженность переправы составляет 3 километра, ширина — 10 метров. Зимник способен выдерживать груз до 15 тонн, — говорится в сообщении ведомства.

Сейчас в Иркутской области действуют 6 областных и 47 муниципальных ледовых переправ. Их список размещен на сайте Главного управления МЧС по региону. Спасатели напоминают, что переезд по льду водоемов вне оборудованных переправ крайне опасен.